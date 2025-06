Siria attentato suicida in una chiesa a Damasco | 9 morti e 13 feriti

Una tragedia scuote Damasco: un attentato suicida nella chiesa di Sant’Elia ha causato nove morti e tredici feriti durante una messa affollata nel quartiere Douweila. La violenza si è abbattuta nel momento di massima congregazione, lasciando dietro di sé un dolore profondo e domande senza risposta. Mentre le autorità siriane cercano di far luce sull'accaduto, la comunità internazionale si stringe intorno alle vittime e alle loro famiglie, condannando fermamente ogni forma di terrorismo.

Nove persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un attacco suicida nella chiesa di Sant’Elia nel quartiere Douweila a Damasco, capitale della Siria. Lo ha dichiarato il ministero della Salute siriano all’agenzia Sana. L’attentatore si è fatto esplodere durante una messa, quando la chiesa era affollata. Alcuni media locali hanno riferito che tra le vittime ci sono anche dei bambini. Un testimone oculare ha raccontato, in un video ampiamente diffuso online, che l’attentatore è entrato e ha iniziato a sparare alle persone presenti prima di azionare il giubbotto esplosivo che indossava. Ministero Interno Siria: “Attentatore era un terrorista dell’Isis”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, attentato suicida in una chiesa a Damasco: 9 morti e 13 feriti

