Siria attentato in una chiesa cristiana a Damasco

Un nuovo attacco scuote Damasco, riportando il sangue e l’insicurezza nelle strade della Siria. Dopo la caduta del regime di Assad, un attentato suicida in una chiesa cristiana evidenzia le tensioni ancora irrisolte e i pericoli che minacciano la fragile pace del Paese. Mentre il dolore si mescola alla paura, il mondo osserva con apprensione, chiedendosi quali siano le vie per la riconciliazione e la stabilità duratura.

In Siria torna a scorrere il sangue a causa di un attentato. Sembra che l'episodio debba ascriversi ad un gruppo islamico legato all'Isis. L'attentato ha colpito una chiesa cristiana di Damasco ed è il primo che si registra dopo la caduta del regime di Assad. Siria, esplosione in una chiesa cristiana a Damasco. Un attentatore suicida si è fatto esplodere nella chiesa di Sant'Elia a Damasco. Lo riferiscono i media siriani, spiegando che il kamikaze aveva una cintura esplosiva. Ha azionato l'ordigno tra i fedeli della chiesa, nel quartiere di Dwelaa, mentre era in corso la Messa. Il ministero degli Interni siriano afferma che l'attentatore della chiesa di Damasco apparteneva al "gruppo terroristico Daesh", ossia all'Isis.

In questa notizia si parla di: chiesa - damasco - siria - attentato

