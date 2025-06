Siria attacco suicida in una chiesa piena di fedeli a Damasco | Decine tra morti e feriti – Il video

Un atroce attentato sconvolge Damasco: un attacco suicida nella chiesa di Mar Elias ha causato decine di morti e feriti tra i fedeli riuniti in preghiera. La violenza si è consumata in un momento di raccoglimento spirituale, lasciando la comunità sgomenta e il paese sotto shock. La tragedia solleva ancora una volta il drammatico tema della sicurezza in Siria, mentre le indagini sono in corso per fare luce sui responsabili.

Un attentatore suicida si è fatto esplodere all’interno della chiesa di Mar Elias a Damasco, provocando vittime e numerosi feriti, oltre a ingenti danni materiali. L’esplosione avvenuta a Dweil’a, nella periferia della capitale siriana, si è verificata mentre i fedeli erano riuniti in preghiera. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ci sarebbero circa 30 tra morti e feriti, anche se il bilancio preciso resta incerto. Alcune fonti locali riportano che tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. Le forze di sicurezza hanno isolato la zona, scrive Afp. L’area dove è avvenuta l’esplosione è abitata da una numerosa comunità cristiana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: suicida - chiesa - fedeli - damasco

Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti - Un grave attacco suicida scuote Damasco, con almeno 25 vite spezzate nella chiesa di Mar Elias. Questa tragica violenza mette in luce ancora una volta le tensioni che attraversano la regione, ricordandoci quanto sia fragile la pace in Siria.

Siria, attacco suicida in una chiesa piena di fedeli a Damasco: «Decine tra morti e feriti» - Il video; Siria, attacco suicida terrorista Isis in una chiesa Damasco: morti e feriti; Attentato dell'Isis in una chiesa a Damasco. Almeno 15 i morti.

Attentato suicida in una chiesa di Damasco, decine di vittime - Secondo la prima ricostruzione, il kamikaze aveva una cintura esplosiva che ha azionato tra i fedeli della chiesa ... Riporta huffingtonpost.it

Siria, attacco suicida terrorista Isis in una chiesa Damasco: morti e feriti - Il ministero degli Interni siriano afferma che l'attentatore della chiesa di Damasco apparteneva al "gruppo terroristico Daesh", ossia all'Isis. Secondo tg24.sky.it