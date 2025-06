Siria attacco suicida in chiesa a Damasco | almeno 9 morti

Un atroce attacco suicida ha sconvolto Damasco, colpendo la chiesa di Sant’Elia durante una messa affollata. Nove vittime, tra cui alcuni bambini, e 13 feriti sono il tragico bilancio di questa terribile esplosione che mette in evidenza ancora una volta le sfide della sicurezza nella regione. Un testimone oculare ha condiviso dettagli agghiaccianti sull’attentatore, lasciando aperta la domanda sulla minaccia continua nel cuore della Siria.

Nove persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un attacco suicida nella chiesa di Sant’Elia nel quartiere Douweila a Damasco, capitale della Siria. Lo ha dichiarato il ministero della Salute siriano all’agenzia Sana. L’attentatore si è fatto esplodere durante una messa, quando la chiesa era affollata. Alcuni media locali hanno riferito che tra le vittime ci sono anche dei bambini. Un testimone oculare ha raccontato che l’attentatore è entrato e ha iniziato a sparare alle persone presenti prima di azionare il giubbotto esplosivo che indossava. Il ministero degli Interni locale ha affermato che l’attentatore suicida era un affiliato all’organizzazione terroristica Isis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, attacco suicida in chiesa a Damasco: almeno 9 morti

In questa notizia si parla di: chiesa - siria - attacco - suicida

Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti - Un grave attacco suicida scuote Damasco, con almeno 25 vite spezzate nella chiesa di Mar Elias. Questa tragica violenza mette in luce ancora una volta le tensioni che attraversano la regione, ricordandoci quanto sia fragile la pace in Siria.

Una potente esplosione provocata da un attentatore suicida ha semidistrutto una chiesa a Damasco, la capitale siriana, causando 20 morti e 52 feriti, oltre a danni materiali. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis. #ANSA Vai su X

Sono almeno 15 i morti nell'attacco alla chiesa di Mar Elias a Damasco, in Siria, secondo un primo bilancio dei soccorritori. Il ministero degli Interni siriano afferma che l'attentatore apparteneva al "gruppo terroristico Daesh", ossia all'Isis. Ha poi aggiunto che Vai su Facebook

Siria, attacco suicida terrorista Isis in una chiesa Damasco: morti e feriti; Attacco suicida dell’Isis in una chiesa a Damasco, almeno 20 vittime; C’è stato un attacco suicida in una chiesa di Damasco, in Siria: ci sono morti e feriti.

Siria, attentato suicida in una chiesa a Damasco: le immagini dopo l'esplosione - (LaPresse) Almeno nove persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un attacco suicida nella chiesa di Sant’Elia nel quartiere Douweila a Damasco, capitale della Siria. Secondo msn.com

Siria, attentato suicida in una chiesa a Damasco: 9 morti e 13 feriti - Nove persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un attacco suicida nella chiesa di Sant’Elia nel quartiere Douweila a Damasco, capitale della Siria. Si legge su msn.com