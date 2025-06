Sirene saudite per il protagonista della Serie A | sul piatto 100 milioni di euro

calciatori, sia per le ingenti offerte economiche, l'Arabia Saudita si conferma come una minaccia concreta alle ambizioni dei club europei. Le sirene saudite, con offerte da capogiro, scuotono il mondo del calcio e mettono in discussione l'equilibrio competitivo, lasciando tutti con un solo dubbio: fino a dove sono disposti a spingersi?

L’Arabia Saudita continua a essere uno spauracchio per il calciomercato, perchĂ© può proporre offerte difficili da pareggiare: una arriva per il bomber della Serie A. Ci sono cellulari che squillano all’impazzata, le cui telefonate ricevute che preoccupano sono quelle con il prefisso dell’Arabi Saudita. PoichĂ© le proposte che giungono dalla Saudi Pro League sono difficili da controbattere sia per ciò che riguarda il valore del cartellino dei calciatori sia per le offerte d’ingaggio. Soltanto il fascino di opportunitĂ come quelle che giungono dalla Premier League possono inibire le intenzioni. (LaPresse) – tvplay  Al centro di una situazione simile si trova uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del campionato di Serie A 2024-25. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Sirene saudite per il protagonista della Serie A: sul piatto 100 milioni di euro

In questa notizia si parla di: serie - sirene - saudite - protagonista

Patrick Dempsey torna in tv come protagonista della serie Memory of a Killer - Patrick Dempsey torna in TV con "Memory of a Killer", una nuova serie thriller prodotta da Fox. Nel ruolo di un temibile killer su commissione, Dempsey promette di incantare il pubblico con la sua interpretazione.

Sirene saudite per il protagonista della Serie A: sul piatto 100 milioni di euro; Inter, per Inzaghi addio sirene saudite? Pronto il rinnovo fino al 2027.

Calcio: La Lega Serie A protagonista al World summit in Arabia - La Lega Serie A è stata protagonista in Arabia Saudita al World Football Summit nel panel "Transforming Serie A: Globalization, Media Innovation, and the new era of Made in Italy". Da ansa.it

In attesa della Supercoppa, la Lega Serie A protagonista al World Football Summit di Gedda - La Lega Serie A è stata protagonista in Arabia Saudita al World Football Summit, nel panel “Transforming Serie A: Globalization, Media Innovation, and the new era of Made in Italy” con ... Riporta gazzetta.it