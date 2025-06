Simbolo della ribellione ai francesi | alla scoperta del Wydad Casablanca oggi rivale della Juve al Mondiale per Club

Il Wydad Casablanca, simbolo di ribellione e passione nel calcio marocchino, si prepara a sfidare la Juventus nel girone G del Mondiale per Club. Con il suo nome che racchiude amore e affetto, questa squadra rappresenta molto più di una semplice avversaria: è un’icona di determinazione e orgoglio. Oggi, domenica 22, i bianconeri affronteranno una sfida cruciale: riusciranno a superare il test del Wydad e continuare il loro cammino verso il trionfo?

"Amore" o " affetto ". È il significato che racchiude il nome arabo " wydad ". E solo questo particolare basterebbe a comprendere l'importanza e la centralità nel mondo calcistico marocchino del Wydad Athletic Club, o più semplicemente Wydad Casablanca. La squadra contro cui la Juventus sarà chiamata a giocarsi il passaggio agli ottavi di finale nel girone G del Mondiale per Club. I bianconeri, dopo il 5-0 contro l' Al-Ain, oggi domenica 22 giugno a Filadelfia alle ore 18 italiane sfidano i marocchini: con una vittoria la Juve di Tudor sarebbe certa di un posto agli ottavi, in attesa dell'ultima sfida del gruppo contro il Manchester City.

