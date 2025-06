Silksong | perché l’attesa per il sequel di hollow knight è una sfida brutale

L’attesa per Silksong, il sequel di Hollow Knight, rappresenta una vera sfida nel mondo dei videogiochi indie, dove tempi di sviluppo lunghi e imprevisti sono all’ordine del giorno. Tra speranze, delusioni e aspettative crescenti, il pubblico si interroga su quando finalmente potremo immergerci nuovamente in questo universo affascinante. Ma quali sono le ragioni dietro questi ritardi? Scopriamolo insieme, perché la passione dei fan non si spegne mai.

Il panorama dei videogiochi indie è caratterizzato da attese lunghe e sviluppi complessi, spesso segnati da ritardi e silenzi prolungati. Tra le produzioni più attese troviamo titoli come Hollow Knight: Silksong e N1RV Ann-A, entrambi con storie di sviluppo travagliate che hanno alimentato aspettative e delusioni tra i fan. Questo articolo analizza lo stato attuale di queste due importanti uscite, evidenziando le ragioni dei ritardi e le prospettive future. hollow knight: silksong e n1rv ann-a: ritardi e attese insostenibili. la lunga attesa di hollow knight: silksong. Hollow Knight: Silksong è stato annunciato nel 2019 come sequel dell'acclamato Hollow Knight.

Alcune strane informazioni su Hollow Knight Silksong riportate da Xbox Store sembravano indicare la presenza di micro-transazioni nel gioco, ma la cosa è stata chiarita dal team.

