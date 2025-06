Sigonella sale la paura dopo l’attacco | cosa sta succedendo in queste ore

Sigonella si trova al centro di un crescente clima di tensione, dopo l’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran. Le basi militari italiane, da Aviano a Sigonella, sono sotto stretta sorveglianza, con protocolli di sicurezza elevati al massimo livello. In questa fase delicata, le autorità monitorano attentamente ogni svilupparsi per garantire la sicurezza nazionale, mentre il mondo osserva preoccupato cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Dopo il raid condotto dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte, l'Italia si risveglia in stato di massima allerta. Le principali basi militari americane sul territorio nazionale, da Aviano a Sigonella, sono finite sotto una stretta sorveglianza: secondo fonti qualificate, i protocolli di sicurezza sono stati innalzati al livello massimo. Misure straordinarie sono scattate in tutte le installazioni statunitensi presenti nella Penisola. L'obiettivo: proteggere personale, strutture e attività operative da possibili ritorsioni o atti dimostrativi. Una fonte della Difesa italiana riferisce che la cooperazione con il comando USA è "continua e rafforzata" e che l'Italia è pronta a "gestire qualsiasi sviluppo con rapidità e fermezza".

