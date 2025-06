Siena verso il Palio tante chiacchiere su Zio Frac Benitos si parla di un lieve infortunio

Siena si prepara con fervore al tanto atteso Palio, ma le nuvole minacciano di disturbare le prove. Tra chiacchiere su Zio Frac e Benitos, e un lieve infortunio che non spegne l’entusiasmo, la città lotta contro il maltempo per mantenere viva la tradizione. Le previsioni instabili sono solo un altro ostacolo che la comunità suda per superare, dimostrando che il cuore di Siena batte forte più che mai. E così, la corsa contro il tempo continua...

Siena, 22 giugno 2025 - Tuoni, fulmini e pioggia torrenziale. Alle 5, quando già il Comune e gli addetti ai lavori si mettevano in moto per le previsite, fissate un’ora più tardi, il diluvio. E molti sono tornati con il pensiero alla stagione 2024, funestata dalla pioggia. Come se l’inizio delle operazioni che portano al Palio calamitassero i temporali. Morale: l’avvio della previsita è slittato di due ore. Anche se i veterinari, per recuperare tempo, quando Tale e quale è arrivato con Carburo alla clinica del Ceppo alle 7.35, l’hanno chiamato immediatamente. Stamani nessuno è mancato, compreso Remorex con Veleno II e Zio Frac, portato da Bellocchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena verso il Palio, tante “chiacchiere” su Zio Frac. Benitos, si parla di un lieve infortunio

Presentata al ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo dedicato al Palio di Siena - È stato presentato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il nuovo francobollo dedicato al Palio di Siena.

