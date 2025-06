Sicurezza stradale a che punto siamo? I dati a sei mesi dall' introduzione del nuovo codice della strada e un' indagine indipendente sulla pericolosità delle auto

A sei mesi dall’introduzione del nuovo codice della strada, i dati evidenziano miglioramenti ma anche sfide crescenti nella sicurezza. Un’indagine indipendente sulla pericolosità delle auto rivela che l’aumento dell’altezza anteriore, di mezzo centimetro all’anno, aumenta le collisioni e riduce la visibilità, mettendo a rischio pedoni e bambini. È tempo di riforme concrete: T&E e Clean Cities Campaign chiedono limiti alle dimensioni delle auto per salvaguardare tutti noi.

