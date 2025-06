Sicurezza in città più telecamere a Torino

Sicurezza in città, più vigilanza e tranquillità grazie alle nuove telecamere a Torino. La città si sta rafforzando con un piano innovativo di videosorveglianza, puntando a rendere più sicuri i punti critici e a prevenire i rischi. Con il supporto dell’assessore Marco Porcedda, Torino si prepara a vivere in un ambiente più protetto e sereno, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

La Città di Torino intende implementare il proprio sistema di videosorveglianza in alcuni dei punti più critici della città, per incrementare l'efficacia delle attività di controllo e sorveglianza. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda. "L'implementazione del sistema di videosorveglianza è un tema su

