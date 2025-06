Sicurezza in centro due giorni del banchetto targato Lega per spiegare il decreto

In un momento di crescente attenzione alla sicurezza, la Lega torna in piazza a Ferrara con due giorni di presidi informativi. Sabato 21 e domenica 22, militanti e simpatizzanti saranno presenti per illustrare ai cittadini i provvedimenti del nuovo decreto, riaffermando il nostro impegno a difendere le forze dell'ordine e la sicurezza di tutti. Un’occasione per ascoltare, confrontarsi e rafforzare il senso di comunità .

Due presidi informativi per affermare la volontà di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine e della sicurezza. Sabato 21 e domenica 22 anche Ferrara è tra le piazze italiane presidiate dai militanti e dai simpatizzanti della Lega per spiegare ai cittadini i provvedimenti contenuti nel.

