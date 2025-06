Siamo entrati in guerra senza saperlo

In un mondo sempre più complesso e imprevedibile, sembra che l'Europa sia stata trascinata in un conflitto senza rendersene conto, tra umiliazioni e sbeffeggiamenti. I nostri governanti, italiani e non, sembrano dormire sonni tranquilli mentre la realtà si fa sempre più intricata. Ieri, su Facebook, mi chiedevo se Trump avrebbe potuto dire di no... E la domanda rimane aperta: siamo davvero entrati in guerra senza saperlo?

Come previsto gli europei umiliati e sbeffeggiati. Dormivano tutti, i nostri governanti europei, italiani compresi. Ieri in un breve post su Facebook mi domandavo se Trump potesse dire di no . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Siamo entrati in guerra senza saperlo

In questa notizia si parla di: siamo - entrati - guerra - saperlo

Siamo entrati in guerra senza saperlo - In un mondo dove le tensioni si accumulano silenziosamente, sembra che siamo già entrati in guerra senza rendersene conto.

https://ilmanifesto.it/siamo-entrati-in-guerra-senza-saperlo… Trump è un irresponsabile e un burattino nelle mani di Netanyahu. Le ultime decisioni belliche porteranno altro caos nella regione, nel Mediterraneo e alle porte di casa nostra Vai su X

Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in guerra al fianco di Israele contro l’Iran. L’obiettivo dichiarato è quello di distruggere il programma nucleare iraniano che, secondo Trump, è già stato praticamente distrutto dagli attacchi americani contro il Paese. L’Iran, Vai su Facebook

Siamo entrati in guerra senza saperlo; Trump ha iniziato la guerra che diceva di non voler scatenare; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion.

Siamo entrati in guerra senza saperlo - Ieri in un breve post su Facebook mi domandavo se Trump potesse dire ... Riporta ilmanifesto.it

Siamo in una guerra cyber senza saperlo - Si direbbe quindi una nuova Guerra Fredda, ma personalmente credo sarebbe meglio definirla “semi- Secondo panorama.it