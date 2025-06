Si travestono da giraffa e tentano di uccidere la matrigna con martello e coltelo La vittima sopravvissuta per miracolo | Sono terrorizzata che tornino per finirmi

Un'anomala spirale di violenza scuote le tranquille strade di Birmingham, dove un piano omicida tanto brutale quanto surreale viene svelato. Due giovani sposini, travestiti da giraffa con maschere acquistate a basso costo, tentano di uccidere la matrigna di lui con martello e coltello. La vittima sopravvive per miracolo, ma il terrore si insinua nel cuore di chi teme che possano tornare per finirmi. La giustizia ha ora fatto il suo corso, condannandoli severamente.

Un piano omicida tanto brutale quanto surreale, messo in atto da una giovane coppia sposata contro la matrigna di lui. Indossando maschere da giraffa acquistate in un negozio di articoli a basso costo (Poundland), Wasif Hussain, 2 1 anni, e sua moglie Nabela Tabassum, 19 anni, hanno tentato di uccidere Arifa Nazmin nella sua casa di Kings Norton, a Birmingham. Venerdì scorso, la Corte della Corona di Birmingham li ha condannati rispettivamente a 15 e 9 anni di carcere. I fatti risalgono al 29 gennaio 2024. Come ricostruito in tribunale, gran parte dell’aggressione è stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso installata all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it