Si scattano un selfie ad una festa ma la ringhiera cede e cadono nel vuoto | feriti 6 giovani

Una festa tra amici si trasforma in un drammatico incidente quando una ringhiera cede sotto il peso di sei giovani intenti a scattare un selfie. L’impatto, improvviso e pericoloso, ha causato ferite che richiederanno settimane di recupero. Un episodio che mette in discussione la sicurezza negli eventi sociali e l’importanza di rispettare i limiti di protezione. Continua a leggere per scoprire come prevenire simili tragedie e tutelare chi ci sta vicino.

Hanno riportato diversi giorni di prognosi 6 giovani soccorsi e trasportati in ospedale per la caduta da una ringhiera, che ha ceduto sotto al loro peso. Si stavano scattando un selfie durante una festa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: selfie - festa - ringhiera - giovani

Ondata bluceleste al "Rigamonti-Ceppi" per la prima festa dei giovani - ...ha celebrato lo spirito di comunità e passione per lo sport. Tra attività , giochi e la presenza di volti noti, la Festa Bluceleste ha creato un'atmosfera di entusiasmo, permettendo ai partecipanti di vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Si scattano un selfie ad una festa ma la ringhiera cede e cadono nel vuoto: feriti 6 giovani; Cadono per 5 metri mentre si fanno un selfie, paura per 6 ragazzi a una festa: l'incidente su una terrazza a Roma; Roma: ragazzi precipitano dal parapetto mentre si scattano un selfie, sei feriti.

Si scattano un selfie ad una festa ma la ringhiera cede e cadono nel vuoto: feriti 6 giovani - Hanno riportato diversi giorni di prognosi 6 giovani soccorsi e trasportati in ospedale per la caduta da una ringhiera, che ha ceduto sotto al loro peso ... Si legge su fanpage.it

Cede la ringhiera della terrazza, 6 ragazzi precipitano da 5 metri - Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri durante una festa privata in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma. Secondo ansa.it