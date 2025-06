Si risveglia dal coma grazie alle canzoni di Olly e lo incontra a Rimini | La sua voce ha acceso una luce nel buio

In un attimo di speranza e rinascita, Aurora Angeli si risveglia dal coma grazie alle melodie di Olly. La sua voce ha acceso una luce nel buio più profondo, portandola a incontrare il suo cantante preferito a Rimini. Un abbraccio emozionante tra due anime che, tra dolore e magia, dimostra come la musica possa essere il ponte tra il cuore e la rinascita.

L'abbraccio tra Aurora Angeli e il suo cantante preferito: mentre era in terapia intensiva dopo un brutto incidente in moto in cui ha perso la vita il suo fidanzato, la madre della 19enne le ha fatto ascoltare le canzoni dell'artista che hanno contribuito al suo risveglio.