Sì per tutta la vita La coppia di famosi si è sposata | matrimonio da sogno e ospiti vip

La costiera sorrentina ha fatto da sfondo a un matrimonio da sogno, con vip e amici stretti riuniti in un’atmosfera magica. Tra il profumo del mare e i tramonti infuocati, una coppia famosa del panorama partenopeo ha coronato il proprio amore in un evento esclusivo e indimenticabile. L’evento si è svolto al Maya Beach Experience di Massa Lubrense, un luogo che incarna eleganza e charme, rendendo questo giorno unico e memorabile.

La costiera sorrentina si è trasformata in un angolo di fiaba per celebrare uno dei matrimoni più attesi dell’estate. Tra profumo di mare, tramonti mozzafiato e una folla di ospiti illustri, una coppia nota del panorama partenopeo ha scelto di suggellare il proprio amore in una cerimonia tanto intima quanto spettacolare. L’evento si è svolto al Maya Beach Experience di Massa Lubrense, uno dei luoghi più suggestivi del golfo, dove lusso e romanticismo si sono fusi in una cornice perfetta per dire “sì”. >> “Ho perso tutto”. Il dramma a Uomini e Donne: “Prima la grave malattia, poi è crollato tutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: coppia - ospiti - tutta - vita

Angelo Apruzzi ha 61 anni: «Vivo in stazione a Macerata da 40 giorni. Ho un gattino, la mia vita è tutta qui» - Angelo Apruzzi, 61 anni, vive da 40 giorni in un rifugio temporaneo a Macerata, accompagnato dal suo gattino.

Cucciola di orsa abbandonata nel Parco d’Abruzzo. Lo zoologo Ciucci: “Rschia di rimanere in cattività per tutta la vita” - Una cucciola di orso marsicano è stata scoperta abbandonata nel Parco d'Abruzzo, mentre vagava solitaria nei pressi di Pizzone.

(OSPITI DEL RIFUGIO) Tanti cuccioli già pronti per l'adozione, altri da poter conoscere e prenotare... Vi aspettiamo al rifugio per farvi incontrare l'amico per tutta la vita che state cercando Chiamate la nostra responsabile adozioni Patrizia 335 251121 Vai su Facebook

“Una vita insieme”, al Teatro Comunale festeggiate le coppie sposate da 50, 60 e 70 anni; Sanremo 2025, la seconda serata in diretta: scaletta, ospiti e cantanti in gara; CAMPIONI DEL MONDO, GRANDI OSPITI, IMPEGNO SOCIALE E SOLIDARIETA’ NELLA 39ª EDIZIONE DEL GRAN GALÀ DI PATTINAGGIO ARTISTICO “SPORT PER LA VITA”.

Crociera, coppia vende tutto per «vivere sulle navi per il resto della nostra vita: è più economico che stare sulla terraferma» - In crociera tutta la vita, la storia Da allora gli Hennesse hanno viaggiato in ... Si legge su msn.com

Aforismi e frasi sulla vita di coppia, le più romantiche e divertenti - Ci sono tanti ostacoli da superare, perché non possiamo pensare più unicamente al nostro benessere, ma anche a quello del partner. Secondo dilei.it