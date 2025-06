Si è rinnovata la magia dell' infiorata di Ogliara | la photogallery

Si è appena conclusa la sedicesima edizione dell’Infiorata di Ogliara, un incanto che rinnova la magia di questa tradizione unica. Le strade si vestono di petali colorati, creando un tappeto vivente che celebra il Corpus Domini e l’arte dei fiori. Ogliara si trasforma in un quadro vibrante, dove ogni passo diventa un gesto sacro e suggestivo. Scopri la photogallery e lasciati affascinare da questa meraviglia floreale.

A Ogliara, la domenica del Corpus Domini non si cammina sull'asfalto. Si cammina sui petali. E ogni passo diventa un gesto sacro. Si è appena conclusa la sedicesima edizione dell'Infiorata, una delle manifestazioni più incantevoli del Salernitano. Un evento che ogni anno trasforma il borgo.

