Si arrampica fino al secondo piano e aggredisce l' ex moglie con un taglierino | arrestato 59enne

Una notte di paura e tensione ha sconvolto Fasano, quando un uomo di 59 anni si è scagliato contro l'ex moglie con un taglierino dopo essersi arrampicato fino al suo appartamento. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio e portato all'arresto del pregiudicato. La vicenda evidenzia quanto siano delicate le dinamiche di violenza familiare, sottolineando l’importanza di interventi rapidi e decisi.

Una notte di terrore si è consumata nel quartiere Fasano, dove i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 59 anni, accusato di atti persecutori e minaccia aggravata nei confronti della sua ex moglie, una donna di 53 anni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si arrampica fino al secondo piano e aggredisce l'ex moglie con un taglierino: arrestato 59enne

