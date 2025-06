Si arrampica fino al balcone e ferisce più volte la ex moglie con un taglierino | la fuga e poi l'arresto

Una vicenda di violenza che scuote la comunità catanese: un pregiudicato di 59 anni si è arrampicato sul balcone, ferendo ripetutamente l'ex moglie con un taglierino prima di fuggire e essere infine arrestato. La scena, crudele e inquietante, si è conclusa con il suo arresto e l'applicazione del braccialetto elettronico. La vicenda evidenzia ancora una volta l'urgenza di prevenire e combattere la violenza domestica. Continua a leggere.

Si arrampica fino al secondo piano e aggredisce l'ex moglie con un taglierino: arrestato 59enne - Una notte di paura e tensione ha sconvolto Fasano, quando un uomo di 59 anni si è scagliato contro l'ex moglie con un taglierino dopo essersi arrampicato fino al suo appartamento.

La donna è stata trovata dai carabinieri sul balcone, incapace di camminare, con evidenti segni di violenza e gli abiti sporchi di sangue Vai su Facebook

