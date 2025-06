Si alza il livello di allerta | quali sono i luoghi a rischio in Italia

In un clima di crescente tensione globale, l’Italia alza il livello di allerta: oltre 29mila siti sono sotto stretta sorveglianza, con particolare attenzione a basi statunitensi e israeliane. La capitale si mobilita, rafforzando le misure di sicurezza, tra cui il Vaticano e le principali installazioni militari. In questo scenario incerto, la vigilanza si fa più intensa per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale restare informati e adottare comportamenti prudenti.

Si alza il livello dell'allerta in Italia, dopo l'attacco statunitense all'Iran e la risposta di Teheran, che ha lanciato missili sulle città israeliane. Sono 29mila i siti sotto massima sorveglianza. Tra questi, circa un migliaio riguardano interessi statunitensi e israeliani. Occhi puntati sulle basi Usa in Italia e sul Vaticano, dove già dalla mattina di domenica sono state intensificate le misure di sicurezza. A Roma, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato il Comitato analisi strategica antiterrorismo. E ha riunito anche il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, con la partecipazione dei vertici di intelligence e forze di polizia e delle strutture preposte alla cybersicurezza.

L'avvertimento, emesso il 23 maggio dall'amministrazione del presidente Usa, alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano

PAOLINI AVANZA MA CHE SPAVENTO L'azzurra si fa rimontare da Yue Yuan ed è costretta a rimontare un break di svantaggio nel set decisivo: da lì in poi, però, la numero 1 d'Italia alza il livello e non perde più nemmeno un game.

L'Italia alza l'allerta: rischio terrorismo - Dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran è stato portato al livello massimo, in tutta Italia, il dispositivo di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili presenti sul territorio italiano.

Dopo l'attacco Usa in Iran cresce l'allerta terrorismo in Italia, 29 mila obiettivi vigilati - Tra questi oltre 10 mila sono infrastrutture critiche e circa un migliaio riguardano interessi statunitensi e israeliani.