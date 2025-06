Si affaccia al balcone e viene colpita da un proiettile a Catania 18enne perde l'occhio sinistro

Una giovane di 18 anni, mentre si affacciava al balcone di casa a Catania, si è improvvisamente trovata nel mirino di un proiettile, subendo gravi conseguenze. L’incidente ha portato alla perdita dell’occhio sinistro e la ragazza ha già subito un intervento chirurgico. Le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Una ragazza di 18 anni è rimasta colpita da un proiettile a Catania mentre era affacciata al balcone di casa. La giovane è stata operata in ospedale e ha purtroppo perso l'occhio sinistro. Si indaga sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: balcone - colpita - proiettile - catania

Giovane colpita in viso da un proiettile sul balcone: indagini dei carabinieri - Una tranquilla serata nel quartiere di Nesima si è trasformata in un incubo dopo che una giovane di 18 anni è stata colpita al volto da un proiettile proveniente da non si sa ancora quale fonte.

Catania sicura per le istituzioni ma da far west per i cittadini. 18enne colpita da proiettile sul balcone: perde un occhio #Cronaca #Sociale #Nesima #Catania #Carabinieri #Sparatoria #ProntoSoccorso #Chirurgia #FarWest #Incidente Vai su X

La Sis Roma trionfa in Gara 2 della finale scudetto di pallanuoto femminile, battendo Ekipe Orizzonte 9-7! Si decide tutto in Gara 3! #Catania #EkipeOrizzonte #Sport Vai su Facebook

Si affaccia al balcone e viene colpita da un proiettile a Catania, 18enne perde l'occhio sinistro; Ferita al viso da un proiettile mentre è affacciata al balcone, indagano i carabinieri; Catania, 18enne colpita da un proiettile vagante mentre era al balcone.

Si affaccia al balcone e viene colpita da un proiettile a Catania, 18enne perde l’occhio sinistro - Una ragazza di 18 anni è stata colpita da un proiettile vagante allo zigomo sinistro mentre era affacciata al balcone di casa nel rione Nesima di Catania. Lo riporta fanpage.it

Si affaccia al balcone e viene colpita da un proiettile: ragazza di 18 anni perde un occhio - Erano da poco passate le 23 del 20 giugno 2025 quando una ragazza di 18 anni è stata colpita da un proiettile di piccolo calibro a uno zigomo. Da msn.com