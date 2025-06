Sfugge ai genitori e cade in piscina a Castrezzato | il bimbo di 4 anni è in coma irreversibile

Tragedia a Castrezzato, dove un bambino di soli 4 anni ha perso il controllo e, sfuggendo ai genitori, è caduto in piscina. Attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il piccolo versa in coma irreversibile. Un episodio che scuote le coscienze e ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione sulla sicurezza dei più piccoli. Continua a leggere.

Il bambino si trova ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Venerdì pomeriggio era nella piscina di Castrezzato (Brescia) quando è sfuggito dal papà ed è caduto in acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

