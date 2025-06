Sfiducia il M5s Puglia fa melina ma va verso la scheda bianca

Il clima politico in Puglia si infiamma, con il Movimento 5 Stelle che appare diviso e indeciso, preferendo la scheda bianca piuttosto che schierarsi. La mozione di sfiducia nei confronti del... rappresenta un campanello d’allarme sulla stabilità e le ambizioni di un gruppo in bilico tra alleanze contrastanti. La situazione rimane incerta, lasciando gli osservatori a chiedersi quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita politica.

Il gruppo del M5s in Consiglio regionale viene tirato per la giacchetta tanto dal centrodestra quanto dalla maggioranza. La motivazione è semplice, la mozione di sfiducia nei confronti del.

Puglia, respinta la sfiducia a Emiliano: centrosinistra compatto - Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, a margine della conferenza stampa al Senato, in merito alla bocciatura della mozione di sfiducia contro il governatore della Puglia Michele Emiliano ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it