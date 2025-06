Sfida sospesa definitivamente | la Sampdoria vince 2-0 e si salva Salernitana retrocessa in Serie C

In un finale di stagione thrilling, la Sampdoria conquista una storica vittoria per 2-0, assicurandosi la salvezza, mentre la Salernitana retrocede in Serie C. Un episodio drammatico ha interrotto la partita all’Arechi, con il lancio di fumogeni e seggiolini dagli spalti, portando alla sospensione definitiva dell'incontro. Una protesta che ha lasciato il segno e scritto un capitolo intenso nel calcio italiano.

Una contestazione che non ha lasciato scelta: partita definitivamente sospesa a seguito del lancio di fumogeni e seggiolini dagli spalti dell`Arechi,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

