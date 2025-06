Seveso incidente tra un' auto e una moto | 19enne in ospedale

Seveso, un pomeriggio di domenica tra corso Isonzo e le strade cittadine si è consumato un incidente tra un'auto e una moto, coinvolgendo un giovane di soli 19 anni. L’impatto, avvenuto alle ore 14.42, ha provocato conseguenze che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Dopo la caduta, il ragazzo è stato prontamente trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente rimane sotto indagine mentre si attende di conoscere le sue condizioni.

A Seveso, corso Isonzo è stato lo scenario di un incidente stradale avvenuto tra una moto e un’auto. L’impatto è avvenuto intorno alle 14.42 di quest’oggi, domenica 22 giugno. A rimanere coinvolto un ragazzo di 19 anni, alla guida della moto. A seguito della caduta, il 19enne ha riportato dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Seveso, incidente tra un'auto e una moto: 19enne in ospedale

In questa notizia si parla di: moto - seveso - incidente - auto

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

Incidente tra auto e moto sulla provinciale a Misinto: interviene l’elisoccorso Vai su Facebook

Desio, incidente tra un'auto e una moto: 19enne in ospedale; Elicottero tra Lentate e Misinto per incidente sulla provinciale; Incidente in moto, Sebastian è morto a 55 anni sotto gli occhi della moglie.

Moto contro auto, l'impatto violentissimo: morto in ospedale un 41enne - E' morto nella serata di ieri in ospedale il motociclista di 41 anni, mantovano, che era rimasto coinvolto in un tremendo incidente sul territorio del comune di Ala. Scrive ildolomiti.it

Violento scontro auto-moto sulla Sp349, in azione i soccorsi e i vigili del fuoco: 38enne in ospedale - Momenti di paura all'ora di pranzo di oggi per un incidente stradale sulla Sp349, al confine tra Trentino e Veneto sul territorio di Asiago: a scontrarsi, per cause ancora in fase di accertame ... Segnala ildolomiti.it