Settantenne violentata fermato l’aggressore | dormiva alla stazione armato di due lamette

Una notte inquietante alla stazione di Firenze ha svelato una drammatica scena: un giovane di 21 anni, dormendo sotto una coperta con due lamette in bocca, è stato subito fermato dalla Polizia Ferroviaria. La vicenda riguarda un'aggressione violenta ai danni di una settantenne, ora sotto stretta sorveglianza. Un episodio che sconvolge la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza pubblica. Ecco cosa è successo davvero...

Pistoia, 22 giugno 2025 – Lo hanno trovato nella notte tra venerdì e sabato mentre dormiva alla stazione di Firenze, sotto una coperta, con due lamette in bocca, pronte per difendersi. E’ stato subito fermato. Su Karim Kone, 21 anni, originario del Mali e che si trova ora nel carcere fiorentino di Sollicciano, grava il fermo di indiziato di delitto congiunto di polizia giudiziaria, emesso quindi dalla Polizia Ferroviaria di Firenze che lo ha rintracciato, e dalla Squadra Mobile della questura di Pistoia che lo aveva individuato. E’ accusato di aver rapinato e violentato una donna di 74 anni, a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settantenne violentata, fermato l’aggressore: dormiva alla stazione armato di due lamette

