Servizi educativi 0-6 anni e integrazione scolastica la Fp Cgil chiede un confronto

La FP Cgil di Ferrara si mobilita per garantire un sistema educativo più solido e trasparente, chiedendo un confronto urgente con l’Amministrazione comunale. La tutela dei servizi educativi 0-6 anni e dell'integrazione scolastica rappresenta un investimento fondamentale per il futuro dei nostri bambini e delle famiglie. È tempo di ascoltare, dialogare e trovare insieme le migliori soluzioni per un percorso scolastico inclusivo e di qualità.

La Funzione Pubblica Cgil di Ferrara è intervenuta in merito alla "gestione dei servizi educativi 0-6 anni e all'integrazione scolastica, esprimendo preoccupazione per la mancanza di chiarezza da parte dell'Amministrazione comunale riguardo alle modalità e alle tempistiche del rinnovo degli.

Quasi il 40% dei nidi ha almeno un bambino straniero tra 0 e 2 anni. Il 6,3% degli iscritti in questa fascia di età è straniero. I dati del rapporto sui servizi educativi in Italia 2023/2024 - Nel 2023/2024, quasi il 40% dei nidi italiani ha accolto almeno un bambino straniero tra 0 e 2 anni, con il 63% degli iscritti in questa fascia di età di cittadinanza straniera.

Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni, bando regionale riaperto: "Stanziati 70 milioni di euro" - l'educazione e alla cura dei piccoli è una priorità. La Regione Puglia ha riaperto il bando regionale, offrendo nuove opportunità alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni e ampliando i posti nei servizi educativi.

