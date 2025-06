Servirebbe una sinistra sociale e un po’ di destra Invece ci toccano le sinistre aeree ed edoniste

Viviamo in un'epoca di contraddizioni politiche e sociali, dove le aspettative di una sinistra forte e sociale si scontrano con una realtà spesso edonista e distante dai bisogni dei cittadini. La storia ci insegna che, anche nei momenti più critici, le sinistre europee hanno faticato a mantenere il potere e a governare efficacemente. È il momento di riflettere sulle cause di questa fragilità e cercare nuove strade per un futuro più equilibrato e giusto.

Nel 1936 andò al potere democraticamente in Francia il fronte socialcomunista di Blum; nel 1938, manco tanto tempo dopo, cadde sotto i colpi. non di ferrati cavalieri feudali o di eroici vandeani, bensì sotto un’ondata di scioperi operai. Mi fermo a questo esempio storico, e potrei parlare di Spagna in quegli stessi anni, o di Cile. a riprova che la sinistra non è capace di governare le società di modello europeo; e provoca danni a volte rovinosi. Eppure una sinistra, parlandone come concetto e non come partiti, è utile e necessaria, e proprio ai modelli liberalcapitalistici europei. La sinistra nacque, infatti, con gli albori della società industriale, quando i “padroni” avevano un solo modo per risparmiare sulle spese, ed era pagare le braccia con la “legge bronzea dei salari”, cioè il meno possibile e quasi niente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it