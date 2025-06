Serietà non proclami | si perde o si vince insieme

Serietà e unità sono le vere chiavi del successo, soprattutto nei momenti di sfida. La maggioranza di Porcari risponde con fermezza alle accuse della consigliera Pisani, sottolineando l’importanza di responsabilità, metodo e rispetto per costruire un dialogo costruttivo e trasparente. Solo così si può garantire il bene comune e superare insieme ogni ostacolo. La fiducia nelle istituzioni si rafforza con l’onestà e il confronto civile.

"Su Salanetti si perde o si vince tutti insieme". L’amministrazione civica di Porcari replica alla consigliera Barbara Pisani, capogruppo dell’opposizione. "Servono responsabilità, metodo e rispetto, per le istituzioni, per i cittadini e per la verità dei fatti – si legge in una nota della maggioranza - per questo è necessario chiarire alcune distorsioni che continuano a circolare dopo la Conferenza dei Servizi. La consigliera capogruppo di minoranza dice di parlare a nome di un comitato, ma quel comitato – fa notare l’amministrazione di Porcari – non si è mai costituito formalmente. Non ha una personalità giuridica, né una rappresentanza riconosciuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Serietà, non proclami: si perde o si vince insieme"

In questa notizia si parla di: perde - vince - insieme - serietà

Coppa Italia, Zuppi esulta per il Bologna campione: «Non ho visto la partita sennò mi coinvolgo troppo. Solo insieme si vince!» - In un clima di festa per la storica vittoria del Bologna in Coppa Italia, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando l'importanza della comunità: «Non ho visto la partita perché sennò mi coinvolgo troppo.

Dallo stadio Meazza all’Idroscalo, tutti insieme a tifare Inter in finale. E se vince la Coppa... - Milano si prepara a vivere una notte da sogno: il 31 maggio, il Meazza ospiterà la finale di Champions League tra Inter e PSG, un evento che unisce tifosi di tutte le generazioni.

Il centrodestra con Antonio Nicoletti vince a Matera. Vince il buon governo. Vince un progetto serio per la città che potrà contare su una filiera istituzionale solida, in sintonia con la Regione Basilicata e il presidente Vito Bardi, per portare avanti insieme idee e Vai su Facebook

Salanetti, parla il Comune di Porcari: Serietà, non proclami: si perde o si vince tutti insieme; Meloni: Governo c'è e non indietreggia. Cosa ha detto oggi la premier all'assemblea di Confindustria; Bucci presidente della Regione, le prime reazioni. Paita: Senza Italia Viva non si vince.