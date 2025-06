Serie D La Castellanzese sceglie Del Prato Il bomber Chessa tra i confermati

La Castellanzese si prepara a rinforzare il suo progetto con un mix di consolidata esperienza e nuove ambizioni. Dopo aver raggiunto una tranquilla salvezza con 46 punti la scorsa stagione, la squadra punta a crescere ulteriormente, affidandosi anche alle reti di Chessa, tra i confermati. Ma la vera novità è l’arrivo di Ivan Del Prato come nuovo allenatore, pronto a guidare i neroverdi verso nuovi traguardi.

La scorsa stagione ha ottenuto una tranquilla salvezza con 46 punti che le hanno consentito di conservare il posto in serie D. La Castellanzese riparte ora mettendo i primi punti fermi. Uno di essi riguarda il nuovo allenatore che sarà Ivan Del Prato. Ex giocatore di Stezzanese, Breno, Darfo Boario, Orceana, Albinese, AlbinoLeffe, Pisa, Mantova e Uso Calcio, Del Prato (nella foto) ha poi abbracciato la carriera di tecnico allenando prima il Brusaporto e poi la Virtus Ciserano Bergamo. "Inizio questa nuova esperienza con tanto entusiasmo – ha dichiarato – Conosco abbastanza bene la Castellanzese perché l'ho affrontata diverse volte e ho potuto vedere che è una società molto seria.

