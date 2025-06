Serie D - Il mercato Sarà giovane il nuovo Ghiviborgo di Ingenito

Il Ghiviborgo si appresta a vivere il suo undicesimo campionato consecutivo in Serie D, con un entusiasmo rinnovato e tanta determinazione. Dopo aver superato le incertezze legate alle trattative di cessione, la società di patron Marco Remaschi ha deciso di guardare avanti, confermando la propria stabilità e ambizione. E ora, con un nuovo allenatore ufficializzato, il club si prepara a scrivere un’altra avvincente stagione. La passione non si ferma, e il mercato…

Sono ancora qua. eh, giĂ . Il Ghiviborgo riparte per il suo undicesimo campionato consecutivo in serie "D" e lo fa con rinnovato entusiasmo, dopo aver visto naufragare la trattativa per la cessione del titolo, prima al Viareggio e poi, quella indiretta, con la Lucchese. In realtĂ la societĂ di patron Marco Remaschi si era organizzata giĂ da tempo per essere pronta ad una nuova avventura, anche se ha ufficializzato il nuovo allenatore solo nella giornata di venerdì scorso, come da noi ieri anticipato: si tratta del giovane Corrado Ingenito, classe 1991, originario di Firenze, con alle spalle diverse esperienze importanti, tra cui quella di trainer degli "Allievi" nazionali del Valencia nel 2014-2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net