Serie D | Cioce Degl’Innocenti Marini Mannella e alcuni baby Terranuova blinda i big Raffica di conferme

Il Terranuova Traiana si prepara a affrontare la serie D 2025-2026 con una squadra solida e rinnovata, confermando i pilastri della passata stagione e puntando sui giovani talenti. Dopo settimane di rumors, il club di piazza Coralli ha ufficializzato i nomi dei giocatori che vestiranno nuovamente la maglia biancoverde, tra cui spiccano veterani come Jacopo Cioce e promettenti baby terranuova. La nuova avventura sta per cominciare, e la passione non manca mai!

TERRANUOVA Carrellata di confermati in casa Terranuova Traiana. Dopo i rumors delle ultime settimane, il club di piazza Coralli ha reso noti i nomi dei giocatori della prima squadra che prenderanno parte al campionato di serie D 2025-2026 e saranno nuovamente a disposizione di mister Marco Becattini. Si parte dal veterano Jacopo Cioce, che nei prossimi mesi recupererĂ completamente dall'infortunio subìto lo scorso anno. Centrocampista centrale classe 1998, per la sesta stagione in biancorosso, è stato fermato il 29 settembre scorso da un trauma distorsivo al ginocchio destro. Anche Tommaso Degl'Innocenti continuerĂ a vestire la casacca del Terranuova Traiana.

