Serie C Espinal nuovo tecnico della Giana Raccoglie l’eredità di Chiappella

Gorgonzola si prepara a vivere un nuovo capitolo con Vinicio Espinal alla guida della Giana, erede di Chiapella. Nato a Santo Domingo e con radici italiane, Espinal porta con sé un bagaglio di esperienza che spazia dal settore giovanile dell’Atalanta alla Serie A. Un nuovo corso all’orizzonte: sarà lui a scrivere il prossimo capitolo vincente della squadra.

GORGONZOLA (Milano) Ore decisive per il nuovo corso in casa Giana. In questi giorni, infatti, l'incontro decisivo per il nuovo allenatore: Vinicio Espinal (nella foto). Nato a Santo Domingo, ma con passaporto italiano, una vita nei nostri campionati, in campo e in panchina. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, con tanto di esordio in Serie A, ha giocato in tutte le categorie del calcio professionistico: da Taranto a Palazzolo, da Monza a Crotone, passando per Benevento e Venezia, tra le altre. Per il 42enne, finale di carriera nei dilettanti con Lecco, Pontisola, Virtus Bergamo e Mapello, dove ha iniziato ad allenare.

