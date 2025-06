Serie B1 Quanta e Pavia puntano a centrare la finale

Il bando si fa sempre più acceso nel campionato di serie B1, con Quanta e Pavia che puntano decisamente alla finale. Questa fase cruciale della stagione definirà le sei squadre che si contenderanno la promozione nelle prossime settimane, tra grandi sfide e adrenalina alle stelle. Gli appassionati sono pronti a tifare, emozionandosi per ogni punto e ogni vittoria. La corsa verso il sogno si sta intensificando, e tutto è ancora da scrivere.

Entra nel vivo della stagione il campionato di serie B1 a squadre, nel quale oggi verranno decretate le sei finaliste che si giocheranno la promozione nelle prossime due settimane insieme a TC Ancona, TC Cagliari, CT Barletta, CT Bologna, TC Padova e TC Treviglio, in prima fila dopo essersi aggiudicati i rispettivi gironi relativi alla stagione regolare. Il Quanta Club Milano affronta sui campi amici di via Assietta il Circolo Tennis Stasi Galatina, e si affida all’esperto 32enne tunisino Moez Echargui, che vanta una discreta carriera internazionale, ben spalleggiato nel corso della stagione da Marco Berti, Francesco Gatti, Marco Franzini e Edoardo Formenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B1. Quanta e Pavia puntano a centrare la finale

In questa notizia si parla di: serie - quanta - pavia - puntano

Il Pavia calcio torna in serie D, la festa in Consiglio comunale - Il Pavia Calcio torna in Serie D dopo 22 anni, festeggiando il trionfo in consiglio comunale. Ieri sera, la sala consiliare del Comune ha fatto da cornice a un evento speciale, con applausi e scambi di doni tra l'amministrazione e la squadra, celebrando un momento storico per la città e i suoi tifosi.

Divisione Regionale 1: Budrio e Vis Persiceto puntano alla promozione in serie C - Si conclude la seconda fase della Divisione Regionale 1, con Budrio e Vis Persiceto pronte a darsi battaglia per un posto nel concentramento finale di Anzola.

Due assassini e più di un’arma per uccidere Chiara Poggi. Un’ipotesi alla quale la Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio per omicidio «in concorso con Alberto Stasi o con altri», è approdata anche con la rilettura degli atti dell’inchiesta di diciotto a Vai su Facebook

Serie B1. Quanta e Pavia puntano a centrare la finale; Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, tutto quello che c'è da sapere sulla serie; Calcio serie D. Domenica 9 febbraio c'è il derby Ravenna-Imolese: possibili modifiche alla viabilità. Emessa l'ordinanza antialcol e antivetro.

Serie B1. Quanta e Pavia puntano a centrare la finale - Entra nel vivo della stagione il campionato di serie B1 a squadre, nel quale oggi verranno decretate le sei finaliste che si giocheranno la promozione nelle prossime due settimane insieme a TC Ancona, ... Scrive sport.quotidiano.net

Il Pavia ha scelto: punta sui gol di Panigada Il bomber reduce dalla promozione in serie D - dove il Pavia dovrebbe essere inserito, si preannuncia molto competitivo con squadre molto attrezzate che puntano al salto di categoria e lo hanno dimostrato con gli acquisti di queste settimane. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it