Serie B Salernitana-Sampdoria sospesa per lancio di oggetti in campo

scene di una giornata di calcio che si trasforma in una vera e propria guerriglia urbana, lasciando dietro di sé danni, paura e un esempio negativo per tutti gli appassionati. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli stadi e la necessità di interventi drastici per preservare lo spirito sportivo e il rispetto delle regole. Una giornata da dimenticare, ma anche un monito urgente a tutte le parti coinvolte.

Finisce con la pagina vergognosa di guerriglia urbana. Sediolini divelti e lanciati in campo dai facinorosi, bombe carta fatte esplodere sul terreno di gioco a più riprese. C'è pure un tentativo di sfondamento della porta divisoria per spostarsi dalla curva sud alla tribuna. Finisce con i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Serie B, Salernitana-Sampdoria sospesa per lancio di oggetti in campo

