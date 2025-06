Serie B la Sampdoria si salva! Sorride Akinsanmiro ma brividi nel finale

La battaglia di Serie B tra Salernitana e Sampdoria entra nel vivo, regalando emozioni forti e colpi di scena fino all’ultimo istante. La squadra genovese, dopo un cammino difficile, conquista la salvezza con una vittoria cruciale all’Arechi, mentre i tifosi vivono brividi e tensione. Un finale incerto, segnato da proteste e decisioni improvvise, che dimostra quanto la passione possa influenzare il destino di una stagione. Dopo la ...

Dopo il 2-0 del Marassi, la Sampdoria si ripete anche all’Arechi e spedisce la Salernitana in Serie C. Partita movimentata nella ripresa che si chiude con l’arbitro che fischia in anticipo la fine per l’impossibilità di continuare a giocare a causa delle proteste dei tifosi salernitani. SALVEZZA – Dopo una stagione altalenante con più bassi che alti, la Sampdoria riesce a strappare il pass per la salvezza grazie ai playout di Serie B. Dopo la vittoria nella gara dell’andata, anche a in Campania i blucerchiati non lasciano nulla al caso e portano a casa un 2-0. Nonostante le tante polemiche, la Sampdoria scende in campo nel migliore dei modi e già nel primo tempo trova il gol del momentaneo 1-0 al 38? con Coda. 🔗 Leggi su Inter-news.it