Sergio Castellitto | Ho pensato che le idee fossero più forti della palude adesso cerco rifugio nel pensiero

Durante il Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto il piacere di incontrare Sergio Castellitto, un attore e intellettuale di straordinario spessore. Tra riflessioni sul potere delle idee e il suo ruolo di Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Castellitto ci ha raccontato del talento di suo figlio Pietro, di temi come il tax credit e di Papa Leone. Un incontro che sprigiona passione, visione e ispirazione per il futuro del cinema italiano.

Al Filming Italy Sardegna Festival abbiamo incontrato Sergio Castellitto, che ha parlato di tax credit, del suo incarico di Presidente del Centro Sperimentale di cinematografia, del talento di suo figlio Pietro e di Papa Leone. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sergio Castellitto: "Ho pensato che le idee fossero più forti della palude, adesso cerco rifugio nel pensiero"

In questa notizia si parla di: sergio - castellitto - pensato - idee

The Gentlemen 2: entrano nel cast Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto - "The Gentlemen 2" si prepara a tornare sullo schermo con un cast rinnovato e intrigante, che include talenti italiani come Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto.

Sergio Castellitto: Ho pensato che le idee fossero più forti della palude, adesso cerco rifugio nel pensiero; Castellitto: “Conclave ha svelato un segreto. Al nuovo Papa chiedo verità su Emanuela Orlandi”; Il centro sperimentale nella gestione Castellitto: «Non ho legami col governo, vorrei stare più tempo tra gli allievi».

Sergio Castellitto: "Ho pensato che le idee fossero più forti della palude, adesso cerco rifugio nel pensiero" - Al Filming Italy Sardegna Festival abbiamo incontrato Sergio Castellitto, che ha parlato di tax credit, del suo incarico di Presidente del Centro Sperimentale di cinematografia, del talento di suo fig ... Si legge su comingsoon.it

Sergio Castellitto: «Ammiro mio figlio Pietro per essere riuscito a liberarsi di noi genitori, ha un talento caotico» - L'attore di Conclave, ospite al Filming Italy Sardegna Festival, ha anche commentato il caso di Francis Kaufmann e la polemica sollevata da Matilda De Angelis sul premio ex aequo vinto ai Nastri ... Lo riporta vanityfair.it