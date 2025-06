Senza rispetto per dignità e diritto la pace resta un’illusione La versione di Bonanni

In un mondo segnato da conflitti sempre più complessi e devastanti, le parole di Papa Leone XIV risuonano come un appello urgente alla comunità internazionale. Senza rispetto per la dignità umana e il diritto, la pace rimane un’illusione irraggiungibile. È giunto il momento di agire concretamente, affinché i valori fondamentali possano guidare il cammino verso un futuro di speranza e convivenza pacifica.

Durante l'ultima udienza generale, Papa Leone XIV ha rivolto un appello vibrante alla comunità internazionale: fermare i conflitti armati, sempre più brutali per l'impiego di tecnologie belliche sofisticate. Il Pontefice ha citato con forza la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente, ricordando che ogni autentico percorso di pace si fonda su due pilastri imprescindibili: la dignità dell'essere umano e il rispetto del diritto internazionale. Un'esortazione che va ben oltre l'applauso: richiede un esame di coscienza collettivo. Perché pace, diritti e dignità non sono concetti isolati, ma elementi di un unico mosaico.

