Senza maglietta e con un coltello in mano alla banchina della metro fermato grazie alla segnalazione degli addetti Atm

Alle 10.30 di questa mattina, un uomo senza maglietta e armato di coltello è stato prontamente fermato sulla banchina della metro a Famagosta, grazie alla segnalazione tempestiva degli addetti ATM. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato potenziali rischi e garantito la sicurezza dei pendolari. Un intervento che dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per la sicurezza urbana.

Si trovava a petto nudo con un coltello in mano, all'interno di un parcheggio gestito da Atm nei pressi della metro. I carabinieri hanno arrestato un uomo, fermato sulla banchina della metro alla fermata di Famagosta. A petto nudo con un coltello L'intervento è scattato alle 10.30 di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Senza maglietta e con un coltello in mano alla banchina della metro, fermato grazie alla segnalazione degli addetti Atm

In questa notizia si parla di: coltello - metro - mano - banchina

Uccide il suocero 86enne: Elena Pagani trovata seduta sul divano col coltello in mano - Una scena inquietante scuote Saranno, in provincia di Varese: Elena Pagani, 41 anni, è stata fermata con l’accusa di aver ucciso il suocero, Romolo Baldo, 86 anni.

Minacce e violenza nella metro di Roma: un viaggio quotidiano tra paura e degrado Nella metropolitana di Roma la situazione è ormai fuori controllo. Tra... Vai su Facebook

Senza maglietta e con un coltello in mano alla banchina della metro, fermato grazie alla segnalazione degli addetti Atm; Maxi rissa sulla metro B, panico a Roma Tiburtina: passeggeri in fuga da un uomo con una sega; Milano, aggressioni in metropolitana: 19 arresti, 20 denunce. Le rapine delle baby gang con i coltelli sulla «lilla» e sulla linea 90.

Senza maglietta e con un coltello in mano alla banchina della metro, gli addetti Atm lanciano l'allarme - Un operatore dell'azienda di foro Buonaparte ha notato un uomo senza la maglietta, con in mano un coltello. Lo riporta milanotoday.it

Attacco al coltello alla stazione di Amburgo - L'aggressione sarebbe avvenuta sulla banchina tra il binario 13 e il 14. Da msn.com