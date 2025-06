Sempre più visite ai due musei di Romagna Air Finders i ’cacciatori di aerei’

Sempre più appassionati e curiosi si avvicinano ai musei di Romagna Air Finders, i cacciatori di aerei, che con passione preservano la storia dell’aviazione. Accompagnati dal comandante del corso e dal generale Nicola De Nicola, gli allievi della Scuola Militare Aeronautica ‘Douhet’ di Firenze hanno visitato questi luoghi ricchi di fascino e memoria. Un’esperienza unica che continua a coinvolgere nuove generazioni di appassionati e studiosi, rafforzando il legame tra passato e futuro dell’aeronautica italiana.

Accompagnati dal comandante del loro corso e dal generale Nicola De Nicola (socio onorario di Romagna Air Finders ), gli allievi della Scuola Militare Aeronautica ‘Douhet’ di Firenze, hanno visitato i due musei (uno a Fusignano in via Santa Barbara e l’altro, denominato ‘Un aereo, una storia umanitaria’, la cui sede permanente è situata, grazie ad una donazione della famiglia Dosi, a Maiano Monti ) di ‘Romagna Air Finders’, i ’cacciatori di aerei’, gruppo che dal 1998 ha recuperato ben 43 aerei caduti e le salme di 14 piloti, ai quali è stata data degna sepoltura. È stato il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, a dare il benvenuto al gruppo di allievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sempre più visite ai due musei di Romagna Air Finders, i ’cacciatori di aerei’

In questa notizia si parla di: romagna - finders - aerei - musei

Notte dei musei in Emilia Romagna: cosa vedere gratis sabato 17 maggio - La Notte dei Musei in Emilia-Romagna, sabato 17 maggio 2025, offre un'opportunità unica per esplorare le meraviglie culturali della regione.

Il Cantiere Emilia-Romagna. Ecco i musei che si rifanno il look - Il cantiere in Emilia-Romagna non riguarda solo le strade o gli edifici pubblici, ma anche i tesori culturali dei musei.

Sempre più visite ai due musei di Romagna Air Finders, i ’cacciatori di aerei’; Una visita al museo dei Cacciatori di aerei; A Fusignano nasce un museo con i reperti di 34 aerei abbattuti in Italia nella seconda guerra mondiale.

Sempre più visite ai due musei di Romagna Air Finders, i ’cacciatori di aerei’ - Accompagnati dal comandante del loro corso e dal generale Nicola De Nicola (socio onorario di Romagna Air Finders), gli ... Secondo msn.com

"Su quell’aereo morì mio padre: sono commosso" - Dall’agosto 1998 i ‘Romagna Air Finders’ hanno recuperato ben 44 aerei caduti durante la seconda ... Secondo ilrestodelcarlino.it