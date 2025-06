Selfie fatale agli Uffizi | turista danneggia un capolavoro del Seicento

Un gesto istintivo, una foto che avrebbe dovuto catturare un ricordo speciale, si è trasformato in un danno irreparabile all'arte. La vulnerabilità dei capolavori del passato si rivela ancora una volta, ricordandoci quanto sia fragile il patrimonio culturale di tutti noi. È ora di riflettere sulla nostra responsabilità collettiva nel preservare la bellezza che ci tramanda la storia.

Un attimo di vanità, un gesto impulsivo e il patrimonio artistico mondiale si ritrova, ancora una volta, vulnerabile. È bastato un selfie per infliggere un profondo squarcio a un dipinto del Seicento, custodito nella storica Galleria degli Uffizi di Firenze. Il fatto. La sala era gremita, la sorveglianza messa a dura prova dal flusso incessante di visitatori. Tra la folla, un turista ha ceduto alla tentazione di immortalare il proprio volto accanto al ritratto di Ferdinando dei Medici, opera di Anton Domenico Gabbiani. Ma la ricerca dello scatto perfetto si è trasformata in un disastro: inciampando nei distanziatori – barriere poste proprio per proteggere le opere – il visitatore ha urtato la tela, provocando uno squarcio irregolare e profondo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

