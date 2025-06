Selezionati dal Mic i finalisti per direzione 5 grandi siti | i candidati per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il mondo dei musei italiani si fa sempre più competitivo e affascinante: sono stati annunciati i finalisti per le cinque grandi istituzioni culturali, tra cui il prestigioso Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Selezionati dal Ministero della Cultura, tutti candidati italiani, si preparano a sfidarsi in una prova che partirà il 7 luglio. Chi avrà la meglio? La competizione promette scintille e un futuro ricco di sfide, innovazioni e passione per l’arte e la storia.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono usciti i nomi degli aspiranti direttori, tutti italiani, selezionati dal Ministero della Cultura per cinque istituzioni museali di primo piano, come il Parco Archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano, i Musei Reali di Torino, la Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello; e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La prova partirà il 7 luglio, e chi è stato selezionato per più di una destinazione, come ad esempio tra gli altri, Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e della Direzione Regionale Musei Marche; Mario Epifani, già direttore del Palazzo Reale di Napoli; Luca Mercuri, archeologo dirigente al Mic; Pia Pietrangeli, dirigente architetto; Simone Quilici, direttore del parco Archeologico dell'Appia Antica; Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari; Marco Edoardo Maria Minoja, sovrintendente per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna, affronteranno un solo colloquio anche se i colloqui sono divisi per musei.

