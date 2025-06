Sei nato bilingue scardinare i pregiudizi e le paure per imparare l’inglese

chiunque aspiri a padroneggiare l’inglese, rivelando che la vera sfida è nel superare i propri ostacoli mentali. Questo libro diventa così una guida determinata a riscrivere le convinzioni limitanti, dimostrando che il bilinguismo nasce prima di tutto nella mente e non nei geni o nelle capacità innate. Perché imparare una lingua è un viaggio di trasformazione personale, e tutto parte dalla testa.

“Sei nato bilingue”, il libro di Giulia Gorgoglione – edito per Fausto Lupetti Editore – smonta con entusiasmo e competenza i falsi miti sull’apprendimento dell’inglese, restituendo fiducia e motivazione a chi ha sempre pensato di non potercela fare. Non si tratta solo di imparare una lingua, ma di cambiare mentalità. Perché come spiega l’autrice: “tutto parte dalla testa”. Il volume ha il pregio di annientare i pregiudizi, le paure e i dubbi di quanto vorrebbero sapere la lingua inglese. Inoltre, Gorgoglione prende per mano il lettore e lo accompagna nel campo della consapevolezza e poi della trasformazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Sei nato bilingue”, scardinare i pregiudizi e le paure per imparare l’inglese

In questa notizia si parla di: inglese - nato - bilingue - pregiudizi

In difesa della lingua siciliana a scuola, la lettera degli esperti contro i pregiudizi: "Qui siamo bilingue" - In difesa della lingua siciliana a scuola, riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta firmata dalla Cademia Siciliana.

Caccia russo viola territorio Nato in Estonia per un minuto: al centro una petroliera - Recenti tensioni tra la Federazione Russa e la NATO si intensificano dopo che un aereo da caccia russo ha violato per un minuto il territorio estone.

“Sei nato bilingue”, scardinare i pregiudizi e le paure per imparare l’inglese - Questo libro è un invito a fare in modo che chiunque possa risolvere il problema del saper parlare inglese il più velocemente possibile così che si senta sempre a proprio agio in contesti internaziona ... Segnala bergamonews.it

Smontiamo tutti i pregiudizi sul bilinguismo - Scienza: Molti dei vantaggi che abbiamo descritto derivano dal fatto che il cervello bilingue deve ... Riporta corriere.it