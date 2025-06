Sei nato bilingue scardinare i pregiudizi e le paure per imparare l’inglese

chiunque pensa di non essere portato o di aver perso il tempo, rivelando che il vero ostacolo è nella mente. Grazie a un approccio coinvolgente e motivante, "Sei nato bilingue" apre le porte a una nuova consapevolezza, dimostrando che imparare l'inglese è un percorso possibile per tutti, basta cambiare prospettiva e abbracciare la propria naturale capacità di apprendimento.

"Sei nato bilingue", il libro di Giulia Gorgoglione – edito per Fausto Lupetti Editore – smonta con entusiasmo e competenza i falsi miti sull'apprendimento dell'inglese, restituendo fiducia e motivazione a chi ha sempre pensato di non potercela fare. Non si tratta solo di imparare una lingua, ma di cambiare mentalità. Perché come spiega l'autrice: "tutto parte dalla testa". Il volume ha il pregio di annientare i pregiudizi, le paure e i dubbi di quanto vorrebbero sapere la lingua inglese. Inoltre, Gorgoglione prende per mano il lettore e lo accompagna nel campo della consapevolezza e poi della trasformazione.

