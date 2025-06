Sei morti in meno di 24 ore la giornata più triste per la Ciociaria

Sei morti in meno di 24 ore: la giornata più cupa per la Ciociaria. Di solito l’estate porta con sé il nostro desiderio di sole, relax e spensieratezza, soprattutto quando il solstizio estivo cade di sabato. Tuttavia, ieri, per la provincia di Frosinone, è stata una giornata che ha sconvolto ogni speranza, lasciando un velo di tristezza che ancora oggi pesa su tutta la comunità.

Di solito si pensa all'inizio dell'estate come l'inizio della bella stazione, al sole e al relax soprattutto se il 21 giugno tradizionale solstizio estivo capita proprio di sabato viene normale pensare alle cose belle. Ieri, invece per la provincia di Frosinone è stata una giornata che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sei morti in meno di 24 ore, la giornata più triste per la Ciociaria

In questa notizia si parla di: giornata - morti - meno - triste

Meno nascite e più morti ma nel Sud 10mila arrivi - ...10mila arrivi nel sud contrastano il calo drammatico delle nascite, che segna un nuovo record negativo.

Giornata nera sulle strade. La Lomellina conta due morti. Entrambi motociclisti - Un giovedì tragico segna la Lomellina, con due motociclisti che hanno perso la vita in incidenti stradali.

Succede che sei triste, tanto, troppo , e un tuo amico ti dice che gli hanno buttato nel giardino una cucciolata di gatti senza mamma. Succede che te li porta a far vedere e che una di loro nel tragitto sta per morire. Succede che ho una nipote veterinaria che mi Vai su Facebook

Sei morti in meno di 24 ore, la giornata più triste per la Ciociaria; All'Italia il triste primato in Ue per vittime dell'amianto, 7mila in un anno; Morti 2025 - Rino angelo Cecchi - 991302.

Coletto, triste i morti Covid senza un ultimo saluto - è questo il ricordo più triste di quel periodo": a dirlo è Luca Coletto, assessore regionale dell'Umbria alla sanità in occasione della quarta Giornata ... Secondo ansa.it

Incidenti: nel 2023 meno morti ma più feriti, la classifica delle province più pericolose - In media, ciò equivale a 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno. Si legge su msn.com