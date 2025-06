Segnalato all’Ordine l’avvocato di Cospito | lo ha salutato baciandolo Il legale | empatia umana

Un gesto di empatia umana o un'infrazione disciplinare? La vicenda dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha salutato con un bacio Cospito, solleva dubbi e riflessioni sul confine tra umanità e disciplina all’interno del sistema penitenziario. Mentre il carcere di Sassari valuta eventuali provvedimenti, si apre un dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto delle norme. La questione resta aperta: quanto può un gesto simbolico influenzare le regole?

Il penitenziario di Sassari ha scritto all'ordine nazionale degli avvocati per valutare eventuali profili disciplinari nei confronti dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito (foto), l'anarchico in carcere in regime di 41bis. Il comportamento contestato dagli uffici del carcere consterebbe in una stretta di mano e due baci sulle guance, ovvero un saluto al termine del colloquio. Nella missiva inviata a Roma, il direttore del penitenziario scrive che, alla luce "della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il Reparto 41-bis e del significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di valutare se il comportamento dell'avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria".

Un gesto di umanità o un'irregolarità? La segnalazione all'ordine degli Avvocati di Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, ha acceso un dibattito sulla dignità e i diritti in carcere.

Dopo il colloquio con Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini ha saluto il suo assistito con un gesto amichevole e rispettoso.

