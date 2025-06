SEGA svela per errore le vendite di Persona 3 Reload Sonic Frontiers Like a Dragon e tanti altri giochi

Un errore tecnico di grande rilievo ha svelato, in modo inaspettato, i dati riservati di SEGA, rivelando le vendite di titoli attesissimi come Persona 3 Reload, Sonic Frontiers e Like a Dragon. La vulnerabilità nel report finanziario ha consentito agli utenti più curiosi di accedere a informazioni dettagliate che fino a ora erano rimaste segrete. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa fuga digitale e quali implicazioni potrebbe avere per la casa di Sonic.

Un errore tecnico clamoroso ha permesso di accedere a dati che avrebbero dovuto restare riservati: nell’ultimo report finanziario destinato agli azionisti, SEGA ha incluso una tabella coperta da un semplice riquadro grigio che, a causa della scarsa efficacia della formattazione PDF, è stato facilmente “bypassato” dagli utenti più curiosi. Risultato? Sono emersi sei anni di vendite dettagliate dei principali titoli della casa di Sonic, tra cui spiccano i franchise di Persona, YakuzaLike a Dragon, Sonic e Total War. SEGA ha quindi rivelato gioco più venduto in assoluto è Persona 5 Royal, che ha totalizzato 7,25 milioni di copie, includendo anche le riedizioni remaster. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - SEGA svela per errore le vendite di Persona 3 Reload, Sonic Frontiers, Like a Dragon e tanti altri giochi

In questa notizia si parla di: sega - errore - vendite - persona

Quanto ha venduto Metaphor: ReFantazio? SEGA ha svelato le vendite aggiornate del JRPG - Dopo un debutto travolgente con oltre un milione di copie vendute, Metaphor: ReFantazio continua a sorprendere il mondo videoludico.

La mantide di Parabiago, Oliva scrive alla famiglia Ravasio: “Il vostro Fabio era una persona perbene, un errore essermi fidato di Adilma” - Nel cuore di Parabiago, una lettera sconvolgente emerge nel processo per la tragica scomparsa di Fabio Ravasio, coinvolgendo Fabio Oliva, la mantide di Parabiago.

Prosegue il crollo delle vendite Tesla in Ue. Secondo i dati diffusi da Acea, le immatricolazioni della casa automobilistica di Elon Musk ad aprile calano di oltre la metà (-52,6%) passando da da 11.540 a 5.475 in un anno. Non si ferma invece la crescita dei bra Vai su Facebook

Sega ha svelato per errore le vendite di Like a Dragon, Sonic Frontiers, Persona 3 Reload e molti altri giochi; Quanto hanno venduto Yakuza, Persona 5 e Sonic? SEGA rivela per errore i dati di vendita; Trapelano per errore i dati di vendita di Persona, Sonic e altri videogiochi SEGA/Atlus.

Sega ha svelato per errore le vendite di Like a Dragon, Sonic Frontiers, Persona 3 Reload e molti altri giochi - Tramite un errore presente nell'ultimo documento per gli azionisti di Sega Sammy, sono stati svelati i dati di vendita di numerosi giochi dei franchise di Sonic, Like a Dragon e Persona. Scrive msn.com

Quanto hanno venduto Yakuza, Persona 5 e Sonic? SEGA rivela per errore i dati di vendita - SEGA ha condiviso per errore un documento con i dati di vendita precisi di molto dei suoi titoli di punta, tra cui Like a Dragon: Infinite Wealth. Come scrive msn.com