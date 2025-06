Sedicenne fermato per spaccio | è emergenza baby pusher

La lotta al traffico di droga si intensifica, coinvolgendo anche i più giovani. Nella serata di venerdì 20 giugno, i poliziotti hanno fermato un sedicenne sospettato di essere un baby pusher, contribuendo a far luce su un'emergenza che preoccupa tutta la comunità. Proseguono senza sosta le operazioni per proteggere i nostri ragazzi e garantire un futuro più sicuro.

Proseguono senza sosta le attività da parte dei poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, finalizzate ad infrenare e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di venerdì 20 giugno, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del fenomeno dello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sedicenne fermato per spaccio: è emergenza baby pusher

In questa notizia si parla di: spaccio - sedicenne - fermato - emergenza

Controlli dopo le segnalazioni dei cittadini; fermato giro di spaccio, multato bar alcol fuori orario - Dopo le segnalazioni dei cittadini, la Polizia Municipale di Perugia ha avviato due importanti operazioni.

Fermato nel bosco con le dosi di cocaina pronte per lo spaccio: arrestato - Durante un controllo nel bosco vicino a Spoleto, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne albanese residente in Francia, trovato con dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Nicola Mirti, il 18enne ucciso a coltellate in un lido di #Varcaturo, e Salvatore Sannino, il 19enne fermato per l’omicidio, già si conoscevano. Erano entrambi di #Mugnano e frequentavano la zona delle “palazzine”, nota piazza di spaccio. Nicola il mese scorso Vai su Facebook

Sedicenne fermato per spaccio: è emergenza baby pusher; CIRIE' - Sedicenne fermato a Lanzo con cento dosi di marijuana: se l'è cavata con una denuncia; Fuma spinello nella microcar, in casa aveva un etto di hashish: 16enne arrestato.

Sedicenne spaccia in centro, denunciato - Sorpreso a spacciare in pieno centro a Pescara, un sedicenne viene scoperto e denunciato dalla Polizia municipale. Si legge su rainews.it

Sedicenne arrestato dai carabinieri per spaccio di droga - I carabinieri hanno arrestato a Luzzi un giovane di 16 anni, studente, con l'accusa di detenzione illegale e fine di spaccio di sostanze ... Secondo ansa.it