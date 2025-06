Se le circostanze sono giuste ci proveremo

In un’estate infuocata di mercato, le possibilità di Nico Williams di vestire la maglia del Barcellona si fanno più concrete che mai. Con i catalani pronti a tentare l’assalto, tutto dipende dalle circostanze e dalla volontà del giocatore. Se le condizioni sono giuste, il trasferimento potrebbe diventare realtà, aprendo un nuovo capitolo per uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. Riusciranno i blaugrana a conquistare il sogno?

2025-06-22 18:01:00 Giorni caldissimi in redazione! Il direttore dello sport di Barcellona Deco ha indicato che il club tenterà di firmare Nico Williams, con i campioni spagnoli che hanno riferito di aver concordato termini personali con l’ala atletica Bilbao. La Spagna International Williams ha una clausola di rilascio del valore di € 58 milioni ed è stata anche collegata a Bayern Monaco e all’Arsenal. Tuttavia, sembra che abbia il suo cuore ambientato a Barcellona,??che ha concordato un secondo anno con Williams, secondo un rapporto della BBC. La Barca, tuttavia, è ancora sotto rigorosi controlli finanziari e resta da vedere come il Blaugrana, che ha già firmato il portiere Joan Garcia di Espanyol, sarebbe in grado di registrare Williams con Laliga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com